North Carolina A&T dominating Band of The Year categories

September 19, 2025

North Carolina A&T out of the gate red hot

The Red Lobster Band of the Year Division I rankings were released on Thursday, and North Carolina A&T’s Blue and Gold Marching Machine set atop the rankings. The inaugural Division I Band of the Year in 2023, the BGMM ranked no. 1 in Musicality, Percussion and Drum Majors. It finished second in Drill and Design as well as Auxiliary. Here are

Musicality

  1. North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
  2. Southern – Human Jukebox
  3. Florida A&M – Marching “100”
  4. Jackson State – Sonic Boom of the South
  5. Texas Southern – Ocean of Soul
  6. Bethune-Cookman – Marching Wildcats
  7. Norfolk State – Spartan Legion
  8. Alabama State – Mighty Marching Hornets
  9. Grambling State – World Famed Tiger Marching Band
  10. Tennessee State – Aristocrat of Bands
  11. Morgan State – Magnificent Marching Machine
  12. Alabama A&M – Marching Maroon and White
  13. Prairie View A&M – Marching Storm
  14. Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite
  15. Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine

Drill & Design

  1. Bethune-Cookman – Marching Wildcats
  2. North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
  3. Southern – Human Jukebox
  4. Florida A&M – Marching “100”
  5. Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite
  6. Jackson State – Sonic Boom of the South
  7. Texas Southern – Ocean of Soul
  8. Grambling State – World Famed Tiger Marching Band
  9. Norfolk State – Spartan Legion
  10. Prairie View A&M – Marching Storm
  11. Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine
  12. Alabama State – Mighty Marching Hornets
  13. Hampton – Marching Force
  14. Tennessee State – Aristocrat of Bands
  15. Arkansas–Pine Bluff – Marching Musical Machine of the Mid-South
Percussion

  1. North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
  2. Southern – Human Jukebox
  3. Prairie View A&M – Marching Storm
  4. Jackson State – Sonic Boom of the South
  5. Norfolk State – Spartan Legion
  6. Florida A&M – Marching “100”
  7. Bethune-Cookman – Marching Wildcats
  8. Texas Southern – Ocean of Soul
  9. Grambling State – World Famed Tiger Marching Band
  10. South Carolina State – Marching 101
  11. Tennessee State – Aristocrat of Bands
  12. Alabama A&M – Marching Maroon and White
  13. Alabama State – Mighty Marching Hornets
  14. North Carolina Central – Sound Machine
  15. Arkansas–Pine Bluff – Marching Musical Machine of the Mid-South

Drum Majors

  1. North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
  2. Norfolk State – Spartan Legion
  3. Bethune-Cookman – Marching Wildcats
  4. Florida A&M – Marching “100”
  5. Prairie View A&M – Marching Storm
  6. Texas Southern – Ocean of Soul
  7. Alabama State – Mighty Marching Hornets
  8. Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite
  9. Southern – Human Jukebox
  10. Alabama A&M – Marching Maroon and White
  11. South Carolina State – Marching 101
  12. Delaware State – Approaching Storm
  13. Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine
  14. North Carolina Central – Sound Machine
  15. Hampton – Marching Force

Auxiliary

  1. Southern – Dancing Dolls
  2. North Carolina A&T – Golden Delight
  3. Texas Southern – Motion of the Ocean
  4. Norfolk State – Hot Ice 
  5. Prairie View A&M – Black Foxes 
  6. Hampton – Ebony Fire
  7. Bethune-Cookman – 14 Karat Dancers
  8. Alabama A&M – Dancin’ Divas
  9. Arkansas–Pine Bluff – Golden Girls
  10. Alabama State – Mighty Marching Hornets
  11. Florida A&M – Marching “100”
  12. South Carolina State – Champagne
  13. Tennessee State – Sophisticated Ladies
  14. Howard – Ooh La La
  15. Jackson State – The J-Settes

