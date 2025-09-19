North Carolina A&T dominating Band of The Year categories

North Carolina A&T out of the gate red hot
The Red Lobster Band of the Year Division I rankings were released on Thursday, and North Carolina A&T’s Blue and Gold Marching Machine set atop the rankings. The inaugural Division I Band of the Year in 2023, the BGMM ranked no. 1 in Musicality, Percussion and Drum Majors. It finished second in Drill and Design as well as Auxiliary. Here are
Musicality
- North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
- Southern – Human Jukebox
- Florida A&M – Marching “100”
- Jackson State – Sonic Boom of the South
- Texas Southern – Ocean of Soul
- Bethune-Cookman – Marching Wildcats
- Norfolk State – Spartan Legion
- Alabama State – Mighty Marching Hornets
- Grambling State – World Famed Tiger Marching Band
- Tennessee State – Aristocrat of Bands
- Morgan State – Magnificent Marching Machine
- Alabama A&M – Marching Maroon and White
- Prairie View A&M – Marching Storm
- Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite
- Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine
Drill & Design
- Bethune-Cookman – Marching Wildcats
- North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
- Southern – Human Jukebox
- Florida A&M – Marching “100”
- Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite
- Jackson State – Sonic Boom of the South
- Texas Southern – Ocean of Soul
- Grambling State – World Famed Tiger Marching Band
- Norfolk State – Spartan Legion
- Prairie View A&M – Marching Storm
- Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine
- Alabama State – Mighty Marching Hornets
- Hampton – Marching Force
- Tennessee State – Aristocrat of Bands
- Arkansas–Pine Bluff – Marching Musical Machine of the Mid-South
Percussion
- North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
- Southern – Human Jukebox
- Prairie View A&M – Marching Storm
- Jackson State – Sonic Boom of the South
- Norfolk State – Spartan Legion
- Florida A&M – Marching “100”
- Bethune-Cookman – Marching Wildcats
- Texas Southern – Ocean of Soul
- Grambling State – World Famed Tiger Marching Band
- South Carolina State – Marching 101
- Tennessee State – Aristocrat of Bands
- Alabama A&M – Marching Maroon and White
- Alabama State – Mighty Marching Hornets
- North Carolina Central – Sound Machine
- Arkansas–Pine Bluff – Marching Musical Machine of the Mid-South
Drum Majors
- North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine
- Norfolk State – Spartan Legion
- Bethune-Cookman – Marching Wildcats
- Florida A&M – Marching “100”
- Prairie View A&M – Marching Storm
- Texas Southern – Ocean of Soul
- Alabama State – Mighty Marching Hornets
- Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite
- Southern – Human Jukebox
- Alabama A&M – Marching Maroon and White
- South Carolina State – Marching 101
- Delaware State – Approaching Storm
- Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine
- North Carolina Central – Sound Machine
- Hampton – Marching Force
Auxiliary
- Southern – Dancing Dolls
- North Carolina A&T – Golden Delight
- Texas Southern – Motion of the Ocean
- Norfolk State – Hot Ice
- Prairie View A&M – Black Foxes
- Hampton – Ebony Fire
- Bethune-Cookman – 14 Karat Dancers
- Alabama A&M – Dancin’ Divas
- Arkansas–Pine Bluff – Golden Girls
- Alabama State – Mighty Marching Hornets
- Florida A&M – Marching “100”
- South Carolina State – Champagne
- Tennessee State – Sophisticated Ladies
- Howard – Ooh La La
- Jackson State – The J-Settes