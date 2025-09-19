North Carolina A&T dominating Band of The Year categories

North Carolina A&T out of the gate red hot

The Red Lobster Band of the Year Division I rankings were released on Thursday, and North Carolina A&T’s Blue and Gold Marching Machine set atop the rankings. The inaugural Division I Band of the Year in 2023, the BGMM ranked no. 1 in Musicality, Percussion and Drum Majors. It finished second in Drill and Design as well as Auxiliary. Here are

Musicality

North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine Southern – Human Jukebox Florida A&M – Marching “100” Jackson State – Sonic Boom of the South Texas Southern – Ocean of Soul Bethune-Cookman – Marching Wildcats Norfolk State – Spartan Legion Alabama State – Mighty Marching Hornets Grambling State – World Famed Tiger Marching Band Tennessee State – Aristocrat of Bands Morgan State – Magnificent Marching Machine Alabama A&M – Marching Maroon and White Prairie View A&M – Marching Storm Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine

Drill & Design

Bethune-Cookman – Marching Wildcats North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine Southern – Human Jukebox Florida A&M – Marching “100” Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite Jackson State – Sonic Boom of the South Texas Southern – Ocean of Soul Grambling State – World Famed Tiger Marching Band Norfolk State – Spartan Legion Prairie View A&M – Marching Storm Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine Alabama State – Mighty Marching Hornets Hampton – Marching Force Tennessee State – Aristocrat of Bands Arkansas–Pine Bluff – Marching Musical Machine of the Mid-South

Percussion

North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine Southern – Human Jukebox Prairie View A&M – Marching Storm Jackson State – Sonic Boom of the South Norfolk State – Spartan Legion Florida A&M – Marching “100” Bethune-Cookman – Marching Wildcats Texas Southern – Ocean of Soul Grambling State – World Famed Tiger Marching Band South Carolina State – Marching 101 Tennessee State – Aristocrat of Bands Alabama A&M – Marching Maroon and White Alabama State – Mighty Marching Hornets North Carolina Central – Sound Machine Arkansas–Pine Bluff – Marching Musical Machine of the Mid-South

Drum Majors

North Carolina A&T – Blue and Gold Marching Machine Norfolk State – Spartan Legion Bethune-Cookman – Marching Wildcats Florida A&M – Marching “100” Prairie View A&M – Marching Storm Texas Southern – Ocean of Soul Alabama State – Mighty Marching Hornets Alcorn State – Sounds of Dyn-O-Mite Southern – Human Jukebox Alabama A&M – Marching Maroon and White South Carolina State – Marching 101 Delaware State – Approaching Storm Mississippi Valley State – Mean Green Marching Machine North Carolina Central – Sound Machine Hampton – Marching Force

Auxiliary

Southern – Dancing Dolls North Carolina A&T – Golden Delight Texas Southern – Motion of the Ocean Norfolk State – Hot Ice Prairie View A&M – Black Foxes Hampton – Ebony Fire Bethune-Cookman – 14 Karat Dancers Alabama A&M – Dancin’ Divas Arkansas–Pine Bluff – Golden Girls Alabama State – Mighty Marching Hornets Florida A&M – Marching “100” South Carolina State – Champagne Tennessee State – Sophisticated Ladies Howard – Ooh La La Jackson State – The J-Settes