Every HBCU track and field athlete competing in NCAA Championship

The NCAA preliminary rounds serve as the qualifying stage for the NCAA Outdoor Championships in Eugene, Oregon. Athletes are divided into East and West regions, with the top performers advancing to nationals.
For sprint and hurdle races, athletes must survive preliminary heats and quarterfinal rounds before national qualifiers are determined. Field events and relays use different qualifying structures, with most field events functioning as single-round finals where only the top 12 athletes advance.
Below is the complete event-by-event breakdown of HBCU athletes competing this week.
WOMEN’S EVENTS
Women’s 100M
Athlete
School
Year
Seed
Kiersten Clark
Florida A&M
SR
11.33
Mackenzie Robinson
Howard
JR
11.36
Diandrenique Gaines
Florida A&M
SR
11.15
Yahnari Lyons
Howard
SO
11.22
Janaree Kinchen
Florida A&M
FR
11.15
Makenna Urbanek
North Carolina A&T
JR
11.27
Women’s 200M
Athlete
School
Year
Seed
Yahnari Lyons
Howard
SO
22.34
Brianna Charles
Hampton
SR
23.10
Diandrenique Gaines
Florida A&M
SR
22.72
Nilijah Darden
Howard
FR
23.29
Women’s 800M
Athlete
School
Year
Seed
Aliyah Williams
Alabama State
JR
2:04.87
Tiffany Mugubi
Howard
SO
2:04.86
Women’s 100M Hurdles
Athlete
School
Year
Seed
Tashina Alase
Southern
JR
12.64
Jada Chevalier
Alabama State
SR
13.41
Lindsay Johnson
Howard
SO
13.38
Marcia Sey
Howard
SR
12.96
Ty’yanah Adams
Florida A&M
SO
13.07
Lauren Thompson
Howard
SR
13.27
Zamia Stelly
North Carolina A&T
SR
13.36
Rasunek Tyler-Thompson
Alabama State
SR
13.08
Brooklyn Robinson
Norfolk State
SR
13.13
Women’s 400M Hurdles
Athlete
School
Year
Seed
Miriam Okwudibony
Delaware State
SR
58.35
Lindsay Johnson
Howard
SO
58.24
Aniya Woodruff
Howard
SR
57.94
Taylor Hankton
Southern
FR
58.41
Cenaiya Billups
Howard
SO
56.57
Katelynn Smith
Florida A&M
JR
57.95
Women’s 4x100M Relay
School
Conference
Seed
Florida A&M
SWAC
43.65
Howard
MEAC
43.64
Women’s 4x400M Relay
School
Conference
Seed
Howard
MEAC
3:31.79
Women’s High Jump
Athlete
School
Year
Seed
Spirit Morgan
North Carolina A&T
SR
1.84M
Tia Lucas
North Carolina Central
SR
1.76M
Women’s Long Jump
Athlete
School
Year
Seed
Keira Stewart
Morgan State
SO
6.22M
Olivia Dowd
North Carolina A&T
JR
6.26M
Arayana Ladson
Florida A&M
SO
6.29M
Sanaii Gaines
South Carolina State
FR
6.34M
Women’s Triple Jump
Athlete
School
Year
Seed
Jada David
Grambling
SR
12.68M
Laniyah Henderson
Morgan State
JR
13.03M
Olivia Dowd
North Carolina A&T
JR
13.03M
Daedrian Beville
Alabama State
FR
13.22M
Women’s Discus Throw
Athlete
School
Year
Seed
Taylor Reagor
North Carolina A&T
SR
51.85M
Rochele Solmon
Hampton
JR
52.79M
Women’s Hammer Throw
Athlete
School
Year
Seed
Jaida Graham
Hampton
JR
58.97M
MEN’S EVENTS
Men’s 100M
Athlete
School
Year
Region
Seed
Christopher Basking
Norfolk State
JR
East
10.18
Solomon Hammond
Coppin State
SR
East
10.13
Derrick Williams
Alcorn State
SO
East
10.17
Joshua Brown
Texas Southern
FR
West
10.24
Men’s 200M
Athlete
School
Year
Region
Seed
Derrick Williams
Alcorn State
SO
East
20.49
Jalen Booth-Mitchell
North Carolina A&T
SR
East
20.58
Sedgwrick Pitts Jr.
Jackson State
SR
East
20.63
Nakhi Benjamin
North Carolina A&T
JR
East
20.69
Men’s 400M
Athlete
School
Year
Region
Seed
Elijah Thomas
North Carolina A&T
SO
East
46.12
Joe Quez Keith
Alabama A&M
FR
East
45.96
Trellas Forrest
Alcorn State
SR
East
46.02
Kendrick Winfield
Norfolk State
SR
East
46.05
Jayden Poteat
Hampton
FR
East
45.97
Men’s 110M Hurdles
Athlete
School
Year
Region
Seed
Desmond Smith
North Carolina A&T
SO
East
13.75
Leonard Mustari
Florida A&M
SR
East
13.82
Isaiah Taylor
North Carolina A&T
JR
East
13.30
Yashahya Brown
Hampton
SO
East
13.80
Joseph DeRosier
Florida A&M
SO
East
13.50
Jason Holmes
North Carolina A&T
JR
East
13.37
Men’s 400M Hurdles
Athlete
School
Year
Region
Seed
Tyon Reed
Florida A&M
FR
East
51.43
Ethan Moody
Hampton
FR
East
51.24
Xzaviah Taylor
North Carolina A&T
JR
East
49.58
Isaiah Taylor
North Carolina A&T
JR
East
50.33
Men’s 4x100M Relay
School
Conference
Region
Seed
North Carolina A&T
CAA
East
39.30
Men’s 4x400M Relay
School
Conference
Region
Seed
North Carolina A&T
CAA
East
3:03.47
Men’s High Jump
Athlete
School
Year
Region
Seed
Drew Dillard
Howard
SO
East
2.15m
Roman Smith
Southern
SR
East
2.14m
Nick Bailey
Grambling
JR
East
2.12m
Randell Pompey
Florida A&M
SO
East
2.12m
Men’s Long Jump
Athlete
School
Year
Region
Seed
Christian Washington
South Carolina State
SR
East
7.52m
Olivier Jean
Alabama A&M
SO
East
7.56m
Isaiah Riggins
Alabama State
SO
East
7.59m
Anthony Woods
Alabama State
SR
East
7.63m
Koi Wedderburn
Southern
JR
East
7.69m
Marquis White
Hampton
JR
East
7.69m
Justin Walker
Alabama A&M
JR
East
7.60m
Josiah Gaynor
Florida A&M
SO
East
7.75m
Michael Carter
Bethune-Cookman
SO
East
7.89m
Men’s Triple Jump
Athlete
School
Year
Region
Seed
Sean Wray
Howard
SR
East
15.44m
TyHeak Buie
North Carolina A&T
SO
East
15.50m
Seth Stockton
Alabama State
JR
East
15.55m
Xavier Partee
North Carolina A&T
JR
East
15.57m
Anthony Woods
Alabama State
SR
East
15.71m
Kristopher Stephens
Norfolk State
SO
East
15.64m
Isaiah Riggins
Alabama State
SO
East
16.01m
Braylon Carr
Texas Southern
SO
West
15.49m
Ahmad Muhammad
Texas Southern
JR
West
15.50m
Men’s Discus Throw
Athlete
School
Year
Region
Seed
Barry Alston
North Carolina A&T
FR
East
55.58m
Delano Lawrence
Hampton
SO
East
57.45m
Men’s Javelin Throw
Athlete
School
Year
Region
Seed
Carson Lowe
Grambling
FR
East
64.33m
How athletes qualify for Eugene
Sprint and hurdle events
Most sprint and hurdle races follow this format:
Preliminary heats
Quarterfinal rounds
Final national qualification
The top finishers in each heat plus time qualifiers advance.
Relay events
Relay teams compete once at regionals:
Automatic qualifying spots go to top finishers
Additional teams advance on time
Field events
Field events are single-round finals:
Athletes receive three attempts
Top 12 overall advance to nationals
