Every HBCU track and field athlete competing in NCAA Championship

Tolly Carr

May 26, 2026

NCAA Track and Field HBCU Athletes

The road to Eugene officially begins this week as HBCU athletes from the SWAC, MEAC and CAA compete in the NCAA Division I East and West First Rounds.

The NCAA preliminary rounds serve as the qualifying stage for the NCAA Outdoor Championships in Eugene, Oregon. Athletes are divided into East and West regions, with the top performers advancing to nationals.

For sprint and hurdle races, athletes must survive preliminary heats and quarterfinal rounds before national qualifiers are determined. Field events and relays use different qualifying structures, with most field events functioning as single-round finals where only the top 12 athletes advance.

Below is the complete event-by-event breakdown of HBCU athletes competing this week.

WOMEN’S EVENTS

Women’s 100M

AthleteSchoolYearSeed
Kiersten ClarkFlorida A&MSR11.33
Mackenzie RobinsonHowardJR11.36
Diandrenique GainesFlorida A&MSR11.15
Yahnari LyonsHowardSO11.22
Janaree KinchenFlorida A&MFR11.15
Makenna UrbanekNorth Carolina A&TJR11.27

Women’s 200M

AthleteSchoolYearSeed
Yahnari LyonsHowardSO22.34
Brianna CharlesHamptonSR23.10
Diandrenique GainesFlorida A&MSR22.72
Nilijah DardenHowardFR23.29

Women’s 800M

AthleteSchoolYearSeed
Aliyah WilliamsAlabama StateJR2:04.87
Tiffany MugubiHowardSO2:04.86

Women’s 100M Hurdles

AthleteSchoolYearSeed
Tashina AlaseSouthernJR12.64
Jada ChevalierAlabama StateSR13.41
Lindsay JohnsonHowardSO13.38
Marcia SeyHowardSR12.96
Ty’yanah AdamsFlorida A&MSO13.07
Lauren ThompsonHowardSR13.27
Zamia StellyNorth Carolina A&TSR13.36
Rasunek Tyler-ThompsonAlabama StateSR13.08
Brooklyn RobinsonNorfolk StateSR13.13

Women’s 400M Hurdles

AthleteSchoolYearSeed
Miriam OkwudibonyDelaware StateSR58.35
Lindsay JohnsonHowardSO58.24
Aniya WoodruffHowardSR57.94
Taylor HanktonSouthernFR58.41
Cenaiya BillupsHowardSO56.57
Katelynn SmithFlorida A&MJR57.95

Women’s 4x100M Relay

SchoolConferenceSeed
Florida A&MSWAC43.65
HowardMEAC43.64

Women’s 4x400M Relay

SchoolConferenceSeed
HowardMEAC3:31.79

Women’s High Jump

AthleteSchoolYearSeed
Spirit MorganNorth Carolina A&TSR1.84M
Tia LucasNorth Carolina CentralSR1.76M

Women’s Long Jump

AthleteSchoolYearSeed
Keira StewartMorgan StateSO6.22M
Olivia DowdNorth Carolina A&TJR6.26M
Arayana LadsonFlorida A&MSO6.29M
Sanaii GainesSouth Carolina StateFR6.34M

Women’s Triple Jump

AthleteSchoolYearSeed
Jada DavidGramblingSR12.68M
Laniyah HendersonMorgan StateJR13.03M
Olivia DowdNorth Carolina A&TJR13.03M
Daedrian BevilleAlabama StateFR13.22M

Women’s Discus Throw

AthleteSchoolYearSeed
Taylor ReagorNorth Carolina A&TSR51.85M
Rochele SolmonHamptonJR52.79M

Women’s Hammer Throw

AthleteSchoolYearSeed
Jaida GrahamHamptonJR58.97M

MEN’S EVENTS

Men’s 100M

AthleteSchoolYearRegionSeed
Christopher BaskingNorfolk StateJREast10.18
Solomon HammondCoppin StateSREast10.13
Derrick WilliamsAlcorn StateSOEast10.17
Joshua BrownTexas SouthernFRWest10.24

Men’s 200M

AthleteSchoolYearRegionSeed
Derrick WilliamsAlcorn StateSOEast20.49
Jalen Booth-MitchellNorth Carolina A&TSREast20.58
Sedgwrick Pitts Jr.Jackson StateSREast20.63
Nakhi BenjaminNorth Carolina A&TJREast20.69

Men’s 400M

AthleteSchoolYearRegionSeed
Elijah ThomasNorth Carolina A&TSOEast46.12
Joe Quez KeithAlabama A&MFREast45.96
Trellas ForrestAlcorn StateSREast46.02
Kendrick WinfieldNorfolk StateSREast46.05
Jayden PoteatHamptonFREast45.97

Men’s 110M Hurdles

AthleteSchoolYearRegionSeed
Desmond SmithNorth Carolina A&TSOEast13.75
Leonard MustariFlorida A&MSREast13.82
Isaiah TaylorNorth Carolina A&TJREast13.30
Yashahya BrownHamptonSOEast13.80
Joseph DeRosierFlorida A&MSOEast13.50
Jason HolmesNorth Carolina A&TJREast13.37

Men’s 400M Hurdles

AthleteSchoolYearRegionSeed
Tyon ReedFlorida A&MFREast51.43
Ethan MoodyHamptonFREast51.24
Xzaviah TaylorNorth Carolina A&TJREast49.58
Isaiah TaylorNorth Carolina A&TJREast50.33

Men’s 4x100M Relay

SchoolConferenceRegionSeed
North Carolina A&TCAAEast39.30

Men’s 4x400M Relay

SchoolConferenceRegionSeed
North Carolina A&TCAAEast3:03.47

Men’s High Jump

AthleteSchoolYearRegionSeed
Drew DillardHowardSOEast2.15m
Roman SmithSouthernSREast2.14m
Nick BaileyGramblingJREast2.12m
Randell PompeyFlorida A&MSOEast2.12m

Men’s Long Jump

AthleteSchoolYearRegionSeed
Christian WashingtonSouth Carolina StateSREast7.52m
Olivier JeanAlabama A&MSOEast7.56m
Isaiah RigginsAlabama StateSOEast7.59m
Anthony WoodsAlabama StateSREast7.63m
Koi WedderburnSouthernJREast7.69m
Marquis WhiteHamptonJREast7.69m
Justin WalkerAlabama A&MJREast7.60m
Josiah GaynorFlorida A&MSOEast7.75m
Michael CarterBethune-CookmanSOEast7.89m

Men’s Triple Jump

AthleteSchoolYearRegionSeed
Sean WrayHowardSREast15.44m
TyHeak BuieNorth Carolina A&TSOEast15.50m
Seth StocktonAlabama StateJREast15.55m
Xavier ParteeNorth Carolina A&TJREast15.57m
Anthony WoodsAlabama StateSREast15.71m
Kristopher StephensNorfolk StateSOEast15.64m
Isaiah RigginsAlabama StateSOEast16.01m
Braylon CarrTexas SouthernSOWest15.49m
Ahmad MuhammadTexas SouthernJRWest15.50m

Men’s Discus Throw

AthleteSchoolYearRegionSeed
Barry AlstonNorth Carolina A&TFREast55.58m
Delano LawrenceHamptonSOEast57.45m

Men’s Javelin Throw

AthleteSchoolYearRegionSeed
Carson LoweGramblingFREast64.33m

How athletes qualify for Eugene

Sprint and hurdle events

Most sprint and hurdle races follow this format:

  • Preliminary heats
  • Quarterfinal rounds
  • Final national qualification

The top finishers in each heat plus time qualifiers advance.

Relay events

Relay teams compete once at regionals:

  • Automatic qualifying spots go to top finishers
  • Additional teams advance on time

Field events

Field events are single-round finals:

  • Athletes receive three attempts
  • Top 12 overall advance to nationals

