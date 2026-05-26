Every HBCU track and field athlete competing in NCAA Championship

The road to Eugene officially begins this week as HBCU athletes from the SWAC, MEAC and CAA compete in the NCAA Division I East and West First Rounds.

The NCAA preliminary rounds serve as the qualifying stage for the NCAA Outdoor Championships in Eugene, Oregon. Athletes are divided into East and West regions, with the top performers advancing to nationals.

For sprint and hurdle races, athletes must survive preliminary heats and quarterfinal rounds before national qualifiers are determined. Field events and relays use different qualifying structures, with most field events functioning as single-round finals where only the top 12 athletes advance.

Below is the complete event-by-event breakdown of HBCU athletes competing this week.

WOMEN’S EVENTS

Women’s 100M

Athlete School Year Seed Kiersten Clark Florida A&M SR 11.33 Mackenzie Robinson Howard JR 11.36 Diandrenique Gaines Florida A&M SR 11.15 Yahnari Lyons Howard SO 11.22 Janaree Kinchen Florida A&M FR 11.15 Makenna Urbanek North Carolina A&T JR 11.27

Women’s 200M

Athlete School Year Seed Yahnari Lyons Howard SO 22.34 Brianna Charles Hampton SR 23.10 Diandrenique Gaines Florida A&M SR 22.72 Nilijah Darden Howard FR 23.29

Women’s 800M

Athlete School Year Seed Aliyah Williams Alabama State JR 2:04.87 Tiffany Mugubi Howard SO 2:04.86

Women’s 100M Hurdles

Athlete School Year Seed Tashina Alase Southern JR 12.64 Jada Chevalier Alabama State SR 13.41 Lindsay Johnson Howard SO 13.38 Marcia Sey Howard SR 12.96 Ty’yanah Adams Florida A&M SO 13.07 Lauren Thompson Howard SR 13.27 Zamia Stelly North Carolina A&T SR 13.36 Rasunek Tyler-Thompson Alabama State SR 13.08 Brooklyn Robinson Norfolk State SR 13.13

Women’s 400M Hurdles

Athlete School Year Seed Miriam Okwudibony Delaware State SR 58.35 Lindsay Johnson Howard SO 58.24 Aniya Woodruff Howard SR 57.94 Taylor Hankton Southern FR 58.41 Cenaiya Billups Howard SO 56.57 Katelynn Smith Florida A&M JR 57.95

Women’s 4x100M Relay

School Conference Seed Florida A&M SWAC 43.65 Howard MEAC 43.64

Women’s 4x400M Relay

School Conference Seed Howard MEAC 3:31.79

Women’s High Jump

Athlete School Year Seed Spirit Morgan North Carolina A&T SR 1.84M Tia Lucas North Carolina Central SR 1.76M

Women’s Long Jump

Athlete School Year Seed Keira Stewart Morgan State SO 6.22M Olivia Dowd North Carolina A&T JR 6.26M Arayana Ladson Florida A&M SO 6.29M Sanaii Gaines South Carolina State FR 6.34M

Women’s Triple Jump

Athlete School Year Seed Jada David Grambling SR 12.68M Laniyah Henderson Morgan State JR 13.03M Olivia Dowd North Carolina A&T JR 13.03M Daedrian Beville Alabama State FR 13.22M

Women’s Discus Throw

Athlete School Year Seed Taylor Reagor North Carolina A&T SR 51.85M Rochele Solmon Hampton JR 52.79M

Women’s Hammer Throw

Athlete School Year Seed Jaida Graham Hampton JR 58.97M

MEN’S EVENTS

Men’s 100M

Athlete School Year Region Seed Christopher Basking Norfolk State JR East 10.18 Solomon Hammond Coppin State SR East 10.13 Derrick Williams Alcorn State SO East 10.17 Joshua Brown Texas Southern FR West 10.24

Men’s 200M

Athlete School Year Region Seed Derrick Williams Alcorn State SO East 20.49 Jalen Booth-Mitchell North Carolina A&T SR East 20.58 Sedgwrick Pitts Jr. Jackson State SR East 20.63 Nakhi Benjamin North Carolina A&T JR East 20.69

Men’s 400M

Athlete School Year Region Seed Elijah Thomas North Carolina A&T SO East 46.12 Joe Quez Keith Alabama A&M FR East 45.96 Trellas Forrest Alcorn State SR East 46.02 Kendrick Winfield Norfolk State SR East 46.05 Jayden Poteat Hampton FR East 45.97

Men’s 110M Hurdles

Athlete School Year Region Seed Desmond Smith North Carolina A&T SO East 13.75 Leonard Mustari Florida A&M SR East 13.82 Isaiah Taylor North Carolina A&T JR East 13.30 Yashahya Brown Hampton SO East 13.80 Joseph DeRosier Florida A&M SO East 13.50 Jason Holmes North Carolina A&T JR East 13.37

Men’s 400M Hurdles

Athlete School Year Region Seed Tyon Reed Florida A&M FR East 51.43 Ethan Moody Hampton FR East 51.24 Xzaviah Taylor North Carolina A&T JR East 49.58 Isaiah Taylor North Carolina A&T JR East 50.33

Men’s 4x100M Relay

School Conference Region Seed North Carolina A&T CAA East 39.30

Men’s 4x400M Relay

School Conference Region Seed North Carolina A&T CAA East 3:03.47

Men’s High Jump

Athlete School Year Region Seed Drew Dillard Howard SO East 2.15m Roman Smith Southern SR East 2.14m Nick Bailey Grambling JR East 2.12m Randell Pompey Florida A&M SO East 2.12m

Men’s Long Jump

Athlete School Year Region Seed Christian Washington South Carolina State SR East 7.52m Olivier Jean Alabama A&M SO East 7.56m Isaiah Riggins Alabama State SO East 7.59m Anthony Woods Alabama State SR East 7.63m Koi Wedderburn Southern JR East 7.69m Marquis White Hampton JR East 7.69m Justin Walker Alabama A&M JR East 7.60m Josiah Gaynor Florida A&M SO East 7.75m Michael Carter Bethune-Cookman SO East 7.89m

Men’s Triple Jump

Athlete School Year Region Seed Sean Wray Howard SR East 15.44m TyHeak Buie North Carolina A&T SO East 15.50m Seth Stockton Alabama State JR East 15.55m Xavier Partee North Carolina A&T JR East 15.57m Anthony Woods Alabama State SR East 15.71m Kristopher Stephens Norfolk State SO East 15.64m Isaiah Riggins Alabama State SO East 16.01m Braylon Carr Texas Southern SO West 15.49m Ahmad Muhammad Texas Southern JR West 15.50m

Men’s Discus Throw

Athlete School Year Region Seed Barry Alston North Carolina A&T FR East 55.58m Delano Lawrence Hampton SO East 57.45m

Men’s Javelin Throw

Athlete School Year Region Seed Carson Lowe Grambling FR East 64.33m

How athletes qualify for Eugene

Sprint and hurdle events

Most sprint and hurdle races follow this format:

Preliminary heats

Quarterfinal rounds

Final national qualification

The top finishers in each heat plus time qualifiers advance.

Relay events

Relay teams compete once at regionals:

Automatic qualifying spots go to top finishers

Additional teams advance on time

Field events

Field events are single-round finals:

Athletes receive three attempts

Top 12 overall advance to nationals